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Плешаков Мирон Ильич

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

12.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Илья Захарович

Мать: Лукерья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Плешаков Тимофей Миронович

Мать ребёнка: Плешакова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Плешаков Прокопий Миронович

Мать ребёнка: Плешакова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анастасия Мироновна

Мать ребёнка: Плешакова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Плешаков Алексей Миронович

Мать ребёнка: Плешакова Анастасия Антоновна

Смерть
12.01.1871
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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