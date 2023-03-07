Плешаков Мирон Ильич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти12.01.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Илья Захарович
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плешаков Тимофей Миронович
Мать ребёнка: Плешакова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Плешаков Прокопий Миронович
Мать ребёнка: Плешакова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Плешакова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плешаков Алексей Миронович
Мать ребёнка: Плешакова Анастасия Антоновна
Смерть
12.01.1871