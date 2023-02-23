Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Фёкла Ильинична
Отец ребёнка: Илья Захарович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Плешаков Мирон Ильич
Отец ребёнка: Илья Захарович
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Устинья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Захарович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Плешаков Давид Ильич
Отец ребёнка: Илья Захарович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Илья Захарович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Илья Захарович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плешаков Даниил (Данила) Ильич
Отец ребёнка: Илья Захарович
Смерть
Неизвестно