Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Фёкла Ильинична

Отец ребёнка: Илья Захарович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Плешаков Мирон Ильич

Отец ребёнка: Илья Захарович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Устинья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Захарович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Плешаков Давид Ильич

Отец ребёнка: Илья Захарович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Плешаков Григорий Ильич

Отец ребёнка: Илья Захарович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Плешаков Леонтий Ильич

Отец ребёнка: Илья Захарович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плешаков Даниил (Данила) Ильич

Отец ребёнка: Илья Захарович

Смерть
Неизвестно
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