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Плешаков Давид Ильич
Плешаков Давид Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
1828
Пол
Мужской
Отец
Илья Захарович
1784 г.р.
Мать
Лукерья
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Илья Захарович
Мать:
Лукерья
Смерть
1828
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