Плешаков Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти21.07.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Илья Захарович
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия (Авдотья) Григорьевна
Мать ребёнка: Плешакова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1877
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: водянка