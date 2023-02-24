Плешаков Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешаков Григорий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

21.07.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Илья Захарович

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия (Авдотья) Григорьевна

Мать ребёнка: Плешакова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Пелагея Ивановна

Смерть
21.07.1877
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: водянка
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