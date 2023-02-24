Плешаков Даниил (Данила) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешаков Даниил (Данила) Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Илья Захарович

Мать: Лукерья

Смерть
1834
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