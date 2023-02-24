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Плешаков Даниил (Данила) Ильич
Плешаков Даниил (Данила) Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
1834
Пол
Мужской
Отец
Илья Захарович
1784 г.р.
Мать
Лукерья
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Илья Захарович
Мать:
Лукерья
Смерть
1834
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