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(Плешакова) Фёкла Ильинична
(Плешакова) Фёкла Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Илья Захарович
1784 г.р.
Мать
Лукерья
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Илья Захарович
Мать:
Лукерья
Смерть
Неизвестно
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