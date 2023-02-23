Плешакова Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Плешаков Тимофей Миронович
Отец ребёнка: Плешаков Мирон Ильич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Плешаков Прокопий Миронович
Отец ребёнка: Плешаков Мирон Ильич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Плешаков Мирон Ильич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Плешаков Алексей Миронович
Отец ребёнка: Плешаков Мирон Ильич
Смерть
Неизвестно