Плешакова Анастасия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Анастасия Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Плешаков Тимофей Миронович

Отец ребёнка: Плешаков Мирон Ильич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Плешаков Прокопий Миронович

Отец ребёнка: Плешаков Мирон Ильич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Плешаков Мирон Ильич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Плешаков Алексей Миронович

Отец ребёнка: Плешаков Мирон Ильич

Смерть
Неизвестно
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