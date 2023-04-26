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Плешаков Тимофей Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Плешаков Мирон Ильич

Мать: Плешакова Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Плешаков Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Дарья Онуфриевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Плешаков Егор (Георгий) Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Дарья Онуфриевна

Смерть
1845
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Плешаков Макар Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Дарья Онуфриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область