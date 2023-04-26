Плешаков Тимофей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плешаков Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Плешакова Дарья Онуфриевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плешаков Егор (Георгий) Тимофеевич
Мать ребёнка: Плешакова Дарья Онуфриевна
Смерть
1845
Рождение ребёнка
1846
Сын: Плешаков Макар Тимофеевич
Мать ребёнка: Плешакова Дарья Онуфриевна