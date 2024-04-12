Плешаков Макар Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти19.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
27.03.1874
Мать ребёнка: Плешакова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1876
Сын: Плешаков Тимофей Макарович
Мать ребёнка: Плешакова Матрона Ивановна
Смерть
19.08.1877
Причина смерти: Простуда
Рождение ребёнка
24.12.1877
Дочь: Башкирова Анисья Макаровна
Мать ребёнка: Плешакова Матрона Ивановна