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Плешаков Макар Тимофеевич

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

19.08.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Плешаков Тимофей Миронович

Мать: Плешакова Дарья Онуфриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1874

Сын: Плешаков Иосиф Макарович

Мать ребёнка: Плешакова Матрона Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1876

Сын: Плешаков Тимофей Макарович

Мать ребёнка: Плешакова Матрона Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.08.1877
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Простуда
Рождение ребёнка
24.12.1877

Дочь: Башкирова Анисья Макаровна

Мать ребёнка: Плешакова Матрона Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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