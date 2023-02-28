Плешакова Дарья Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова Дарья Онуфриевна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Онуфрий (Анофрий) Николаевич

Мать: Мария

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Плешаков Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Миронович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Плешаков Егор (Георгий) Тимофеевич

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Миронович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Плешаков Макар Тимофеевич

Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Миронович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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