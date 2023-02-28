Плешакова Дарья Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Онуфрий (Анофрий) Николаевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1839
Сын: Плешаков Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Миронович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плешаков Егор (Георгий) Тимофеевич
Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Миронович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Плешаков Макар Тимофеевич
Отец ребёнка: Плешаков Тимофей Миронович
Смерть
Неизвестно