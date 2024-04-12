Башкирова (Плешакова) Анисья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Плешакова) Анисья Макаровна

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.12.1877

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1877

Отец: Плешаков Макар Тимофеевич

Мать: Плешакова Матрона Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1897

Муж: Башкиров Трофим Ильич

Рождение ребёнка
03.09.1898

Дочь: Нораева Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Сумбаева Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1903

Дочь: Вирясова Неонилла Трофимовна

Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1906

Сын: Башкиров Трофим Трофимович

Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1912

Дочь: Кургашова Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Наскина Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1957
Село Телятниково , Николаевский р-н
Причина смерти: Инсульт(возможно)
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