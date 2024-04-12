Башкирова (Плешакова) Анисья Макаровна
Место рождения
Дата рождения24.12.1877
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1877
Бракосочетание
13.?.1897
Рождение ребёнка
03.09.1898
Дочь: Нораева Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Сумбаева Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
17.10.1903
Дочь: Вирясова Неонилла Трофимовна
Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
10.09.1906
Сын: Башкиров Трофим Трофимович
Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
27.02.1912
Дочь: Кургашова Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Наскина Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Башкиров Трофим Ильич
Смерть
1957
Село Телятниково , Николаевский р-н
Причина смерти: Инсульт(возможно)