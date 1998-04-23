Сумбаева (Башкирова) Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумбаева (Башкирова) Александра Трофимовна

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.04.1901

Дата смерти

23.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1901

Отец: Башкиров Трофим Ильич

Мать: Башкирова Анисья Макаровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1922

Сын: Сумбаев Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Сумбаев Сергей Ильич

с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
10.01.1928

Сын: Сумбаев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сумбаев Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумбаев Сергей Ильич

Смерть
23.04.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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