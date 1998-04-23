Сумбаева (Башкирова) Александра Трофимовна
Место рождения
Дата рождения19.04.1901
Дата смерти23.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1901
Отец: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
24.01.1922
Сын: Сумбаев Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Сумбаев Сергей Ильич
с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
10.01.1928
Сын: Сумбаев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сумбаев Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сумбаев Сергей Ильич
Смерть
23.04.1998
Причина смерти: Естественная смерть/старость