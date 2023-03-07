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Сумбаев Сергей Ильич

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.10.1902

Дата смерти

23.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1902

Отец: Сумбаев Илья Васильевич

Мать: Сумбаева Евдокия Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1922

Сын: Сумбаев Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Сумбаева Александра Трофимовна

с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
10.01.1928

Сын: Сумбаев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Сумбаева Александра Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумбаева Александра Трофимовна

Смерть
23.01.1938
Причина смерти: Расстрел
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