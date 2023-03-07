Сумбаев Сергей Ильич
Место рождения
Дата рождения06.10.1902
Дата смерти23.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1902
Рождение ребёнка
24.01.1922
Сын: Сумбаев Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Сумбаева Александра Трофимовна
с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
10.01.1928
Сын: Сумбаев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Сумбаева Александра Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1938
Причина смерти: Расстрел