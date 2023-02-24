Сумбаев Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСумбаев Григорий Сергеевич

Сумбаев Григорий Сергеевич

avatar

Место рождения

с. Баевка Николаевского района Ульяновской области

Дата рождения

24.01.1922

Дата смерти

01.07.1973

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1922

Отец: Сумбаев Сергей Ильич

Мать: Сумбаева Александра Трофимовна

с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
23.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сумбаева Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
04.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сумбаева Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумбаева Мария Матвеевна

Смерть
01.07.1973
Белгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close