Сумбаев Григорий Сергеевич
Место рожденияс. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Дата рождения24.01.1922
Дата смерти01.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1922
с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
23.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сумбаева Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
04.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сумбаева Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумбаева Мария Матвеевна
Смерть
01.07.1973
Белгород