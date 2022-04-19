Сумбаева (Селиванова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1932
Дата смерти19.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сумбаев Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сумбаев Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2022