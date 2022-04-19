Сумбаева (Селиванова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумбаева (Селиванова) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1932

Дата смерти

19.04.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумбаев Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумбаев Григорий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумбаев Григорий Сергеевич

Смерть
19.04.2022
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