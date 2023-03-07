Сумбаева (Слугина) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1878
Дата смерти04.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878
Отец: Григорий Степанович
Мать: Евгения Васильевна
Бракосочетание
18.01.1898
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Ермошкина Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шестаева Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1902
Сын: Сумбаев Сергей Ильич
Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
06.07.1906
Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич
с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
02.09.1908
Сын: Сумбаев Иван Ильич
Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич
с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Юртаева Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
14.06.1920
Дочь: Лукичёва Фёкла Ильинична
Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич
Смерть
04.01.1961