Сумбаева (Слугина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумбаева (Слугина) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.02.1878

Дата смерти

04.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878

Отец: Григорий Степанович

Мать: Евгения Васильевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Сумбаев Илья Васильевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Ермошкина Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шестаева Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич

Рождение ребёнка
06.10.1902

Сын: Сумбаев Сергей Ильич

Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Сумбаев Алексей Ильич

Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич

Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Сумбаев Василий Ильич

Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич

с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
02.09.1908

Сын: Сумбаев Иван Ильич

Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич

с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Юртаева Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич

Рождение ребёнка
14.06.1920

Дочь: Лукичёва Фёкла Ильинична

Отец ребёнка: Сумбаев Илья Васильевич

Смерть
04.01.1961
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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