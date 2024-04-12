Сумбаев Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1878
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1878
Бракосочетание
18.01.1898
Рождение ребёнка
25.10.1898
Дочь: Ермошкина Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шестаева Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.10.1902
Сын: Сумбаев Сергей Ильич
Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
06.07.1906
Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна
с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
02.09.1908
Сын: Сумбаев Иван Ильич
Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна
с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Юртаева Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
14.06.1920
Дочь: Лукичёва Фёкла Ильинична
Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна
Смерть
1941