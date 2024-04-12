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Сумбаев Илья Васильевич

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.07.1878

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1878

Отец: Сумбаев Василий Леонтьевич

Мать: Сумбаева Анна Дмитриевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.01.1898

Жена: Сумбаева Евдокия Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1898

Дочь: Ермошкина Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шестаева Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.10.1902

Сын: Сумбаев Сергей Ильич

Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Сумбаев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.07.1906

Сын: Сумбаев Василий Ильич

Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна

с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
02.09.1908

Сын: Сумбаев Иван Ильич

Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна

с. Баевка Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Юртаева Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
14.06.1920

Дочь: Лукичёва Фёкла Ильинична

Мать ребёнка: Сумбаева Евдокия Григорьевна

Смерть
1941
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