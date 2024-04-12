Нораева (Башкирова) Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нораева (Башкирова) Марфа Трофимовна

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.09.1898

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1898

Отец: Башкиров Трофим Ильич

Мать: Башкирова Анисья Макаровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.11.1917

Дочь: Чивакова Валентина Порфирьевна

Отец ребёнка: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.12.1921

Сын: Нораев Николай Порфирьевич

Отец ребёнка: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Аширова Нина Порфирьевна

Отец ребёнка: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бараева Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич

Смерть
1967
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