Нораева (Башкирова) Марфа Трофимовна
Место рождения
Дата рождения03.09.1898
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1898
Отец: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
03.11.1917
Дочь: Чивакова Валентина Порфирьевна
Отец ребёнка: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1921
Сын: Нораев Николай Порфирьевич
Отец ребёнка: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Аширова Нина Порфирьевна
Отец ребёнка: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бараева Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Нораев Порфирий (Парфений) Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967