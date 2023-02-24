Плешакова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1874
Отец ребёнка: Плешаков Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.04.1876
Сын: Плешаков Тимофей Макарович
Отец ребёнка: Плешаков Макар Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.12.1877
Дочь: Башкирова Анисья Макаровна
Отец ребёнка: Плешаков Макар Тимофеевич
Смерть
Неизвестно