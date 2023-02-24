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Плешакова Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1874

Сын: Плешаков Иосиф Макарович

Отец ребёнка: Плешаков Макар Тимофеевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1876

Сын: Плешаков Тимофей Макарович

Отец ребёнка: Плешаков Макар Тимофеевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1877

Дочь: Башкирова Анисья Макаровна

Отец ребёнка: Плешаков Макар Тимофеевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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