Вирясова (Башкирова) Неонилла Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВирясова (Башкирова) Неонилла Трофимовна

Вирясова (Башкирова) Неонилла Трофимовна

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.10.1903

Дата смерти

28.09.1989

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1926 г.р.
После 1926 г.р.
После 1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1903

Отец: Башкиров Трофим Ильич

Мать: Башкирова Анисья Макаровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1926

Дочь: Зубряева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
После 1926

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
После 1926

Сын: Вирясов Николай Иванович

Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
31.01.1939

Сын: Вирясов Иван Иванович

Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич

Смерть
28.09.1989
с. Телятниково, Николаевский р-н
Причина смерти: Инсульт/Естественные причины
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close