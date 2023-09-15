Вирясова (Башкирова) Неонилла Трофимовна
Место рождения
Дата рождения17.10.1903
Дата смерти28.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1903
Отец: Башкиров Трофим Ильич
Рождение ребёнка
23.11.1926
Дочь: Зубряева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
После 1926
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
После 1926
Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
31.01.1939
Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вирясов Иван Васильевич
Смерть
28.09.1989
с. Телятниково, Николаевский р-н
Причина смерти: Инсульт/Естественные причины