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Вирясов Иван Васильевич

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.08.1905

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

1926 г.р.
После 1926 г.р.
После 1926 г.р.
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1939 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1905

Отец: Вирясов Василий Егорович

Мать: Вирясова Прасковья Тимофеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1926

Дочь: Зубряева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна

Рождение ребёнка
После 1926

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна

Рождение ребёнка
После 1926

Сын: Вирясов Николай Иванович

Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна

Рождение ребёнка
18.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна

Рождение ребёнка
31.01.1939

Сын: Вирясов Иван Иванович

Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна

Рождение ребёнка
23.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна

Смерть
?.12.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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