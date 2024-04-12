Вирясов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1905
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1905
Рождение ребёнка
23.11.1926
Дочь: Зубряева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна
Рождение ребёнка
После 1926
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна
Рождение ребёнка
После 1926
Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна
Рождение ребёнка
18.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна
Рождение ребёнка
31.01.1939
Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна
Рождение ребёнка
23.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вирясова Неонилла Трофимовна
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: Пропал без вести