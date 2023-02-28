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Евдокия Миронова

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.01.1864

Муж: Пивкин Михаил Ильич

Рождение ребёнка
18.08.1868

Дочь: Наталья Михаилова

Отец ребёнка: Пивкин Михаил Ильич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1873

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пивкин Михаил Ильич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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