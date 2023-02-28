Евдокия Миронова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1864
Муж: Пивкин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
18.08.1868
Дочь: Наталья Михаилова
Отец ребёнка: Пивкин Михаил Ильич
Рождение ребёнка
11.02.1873
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пивкин Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно