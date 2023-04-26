Пивкин Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивкин Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Пивкин Илья Антонов

Мать: ?

Бракосочетание
09.01.1864

Жена: Евдокия Миронова

Рождение ребёнка
18.08.1868

Дочь: Наталья Михаилова

Мать ребёнка: Евдокия Миронова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1873

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Миронова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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