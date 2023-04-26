Пивкин Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Пивкин Илья Антонов
Мать: ?
Бракосочетание
09.01.1864
Жена: Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
18.08.1868
Дочь: Наталья Михаилова
Мать ребёнка: Евдокия Миронова
Рождение ребёнка
11.02.1873
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Миронова
Смерть
Неизвестно