Татьяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Матвеевна

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Федосья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Илья Захарович

Отец ребёнка: Захар Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Иванович

Смерть
Неизвестно
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