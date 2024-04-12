Татьяна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Федосья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Иванович
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Илья Захарович
Отец ребёнка: Захар Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Иванович
Смерть
Неизвестно