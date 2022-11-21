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Кривоножков Михаил Иванович

Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.11.1851

Дата смерти

10.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1851

Отец: Кривоножков(Кривоношков) Иван Васильевич

Мать: Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
17.05.1871

Жена: Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна

Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1873

Сын: Кривоножков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1876

Сын: Кривоножков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.02.1879

Сын: Кривоножков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.10.1881

Сын: Кривоножков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.02.1883

Дочь: (Кривоножкова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.10.1885

Дочь: (Кривоножкова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1886

Дочь: (Кривоножкова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: (Кривоножкова) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Кривоножков Ксенофонт Михайлович

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.02.1893

Дочь: (Кривоножкова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.04.1894

Дочь: (Кривоножкова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.07.1895

Дочь: Кобычева (Кривоножкова) Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.02.1898

Дочь: Позднякова (Кривоножкова) Марина Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.05.1901

Дочь: (Кривоножкова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: (Кривоножкова) Афанасия Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: (Кривоножкова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Кривоножков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
10.06.1914
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: простуда
Похороны
Неизвестно
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

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