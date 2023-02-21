Кривоножкова (Силиванова) Мария Павловна

Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)

Место рождения

д.Умасты Вожемский Троицкий приход

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Силиванов Петр

Мать: не указана

д.Умасты Вожемский Троицкий приход
Рождение ребёнка
23.10.1885

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1886

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Кривоножков Ксенофонт Михайлович

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.02.1893

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.04.1894

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.07.1895

Дочь: Кобычева Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.02.1898

Дочь: Позднякова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.05.1901

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Кривоножков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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