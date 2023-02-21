Кривоножкова (Силиванова) Мария Павловна

Кривоножкова (Силиванова) Павла (Мария Павловна)
Место рожденияд.Умасты Вожемский Троицкий приход
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Силиванов Петр
Мать: не указана
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Сын: Кривоножков Ксенофонт Михайлович
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Кобычева Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Позднякова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Сын: Кривоножков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович