Кобычева (Кривоножкова) Серафима Михайловна 24.07.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Кобычева (Кривоножкова) Серафима Михайловна

Автор
НЛ
Ластовская Н.

женский, родилась 24.07.1895, Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

умерла Неизвестно, Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Отец
Кривоножков Михаил Иванович01.11.1851 г.р.
Мать
Кривоножкова (Силиванова) Мария Павловна1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1895

Отец: Кривоножков Михаил Иванович

Мать: Кривоножкова (Силиванова) Мария Павловна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Работа или профессия
Неизвестно

крестьянка

Смерть
Неизвестно
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

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