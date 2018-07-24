Кобычева (Кривоножкова) Серафима Михайловна
женский, родилась 24.07.1895, Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
умерла Неизвестно, Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
ОтецКривоножков Михаил Иванович01.11.1851 г.р.
МатьКривоножкова (Силиванова) Мария Павловна1866 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1895
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область