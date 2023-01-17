Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна

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Место рождения

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

02.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Берников Егор

Мать: не указана

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
17.05.1871

Муж: Кривоножков Михаил Иванович

Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1873

Сын: Кривоножков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.02.1876

Сын: Кривоножков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.02.1879

Сын: Кривоножков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.10.1881

Сын: Кривоножков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.02.1883

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
02.12.1883
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
Неизвестно
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
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