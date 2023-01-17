Кривоножкова (Берникова) Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти02.12.1883
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Берников Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1871
Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1873
Сын: Кривоножков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1876
Сын: Кривоножков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1879
Сын: Кривоножков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1881
Сын: Кривоножков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1883
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кривоножков Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
02.12.1883
Причина смерти: от горячки
Похороны
Неизвестно