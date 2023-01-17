Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти17.02.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Самойлов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1847
Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1847
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.03.1849
Рождение ребёнка
01.11.1851
Сын: Кривоножков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
17.02.1893
Причина смерти: от старости