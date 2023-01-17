Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна

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Место рождения

Большой Мыс, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

17.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Самойлов Федор

Мать: не указана

Большой Мыс, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.01.1847

Муж: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич

Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1847

Муж: не указан

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1849

Сын: Кривоножков(кривоношков) Стефан Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1851

Сын: Кривоножков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков(кривоношков) Иван Васильевич

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
17.02.1893
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от старости
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