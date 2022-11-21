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Кривоножков(Кривоношков) Иван Васильевич

Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

25.12.1891

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кривоножков(Кривоношков) Василий Антонович

Мать: Кривоножкова (Кривоножкова) Ксения Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1846

Дочь: (Кривоножкова) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.01.1847

Жена: Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна

Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1849

Сын: Кривоножков(Кривоношков) Стефан Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1851

Сын: Кривоножков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.12.1891
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от старости

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