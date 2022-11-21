Кривоножков(Кривоношков) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти25.12.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1846
Дочь: (Кривоножкова) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Кривоножкова (Крысова) Матрона Ивановна
Бракосочетание
15.01.1847
Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1849
Сын: Кривоножков(Кривоношков) Стефан Иванович
Мать ребёнка: Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна
Рождение ребёнка
01.11.1851
Сын: Кривоножков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Кривоножкова (Самойлова) Афанасья Федоровна
Смерть
25.12.1891
Причина смерти: от старости