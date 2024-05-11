Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

27.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
29.12.1885

Муж: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 392 - Актовые записи о браке Еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 9об-10 ... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1886 ст.

Сын: Поляков Хаим Цви Гирш Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 10об-11 ... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1888 ст.

Сын: Поляков Ошер Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 38об... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Дочь: (Полякова) Авигайль-Голда Яковлевна

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 3об-4
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Сын: Поляков Вениамин Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.12.1893 ст.

Сын: Поляков Тевья Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 93об
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.

Дочь: (Полякова) Шейндель Яковлевна

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 11об
Рождение ребёнка
24.11.1896 ст.

Сын: Поляков Энох Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.

Сын: Поляков Михаил (Мойша-Хаим) Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 13об
Рождение ребёнка
?.02.1900

Дочь: Полякова (Полякова) Шифра Яковлевна

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
02.09.1902 ст.

Сын: Поляков Шолем Яковлевич

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 414 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1902 год. Лист 3об-4
Рождение ребёнка
1903 или 1908

Дочь: Рыбакова (Полякова) Цецилия Яковлевна

Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Судя по фотографии, Циня и Роня Поляковы примерно одного возраста, даты их рождения отличаются не более, чем на 3-4 года. Поэтому Циня могла родиться или в 1903 году (только за этот и за 1899 год мет... Показать все
Смерть
27.09.1903
Причина смерти: Рак печени | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 93 - Актовые записи о смерти еврейской синагоги ... Показать все

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