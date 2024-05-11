Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти27.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Поляков Хаим Цви Гирш Яковлевич
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Дочь: (Полякова) Авигайль-Голда Яковлевна
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Сын: Поляков Вениамин Яковлевич
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Дочь: (Полякова) Шейндель Яковлевна
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Дочь: Полякова (Полякова) Шифра Яковлевна
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Дочь: Рыбакова (Полякова) Цецилия Яковлевна
Отец ребёнка: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)