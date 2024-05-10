Поляков Энох Яковлевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1896 ст.
Дата смерти05.01.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1896 ст.
Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Смерть
05.01.1897 ст.
Причина смерти: «От младенческой конвульсии» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 407 - Актовые записи о смерти ... Показать все