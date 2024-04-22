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Поляков Хаим Цви Гирш Яковлевич

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

23.12.1886 ст.

Дата смерти

16.06.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1886 ст.

Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Мать: Полякова Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 10об-11 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
16.06.1887 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От младенческой конвульсии» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти ... Показать все
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