Поляков Хаим Цви Гирш Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1886 ст.
Дата смерти16.06.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1886 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 10об-11 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.1887 ст.
Причина смерти: «От младенческой конвульсии» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти ... Показать все