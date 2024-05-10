(Полякова) Шейндель Яковлевна 18.08.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Полякова) Шейндель Яковлевна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

18.08.1895 ст.

Дата смерти

12.06.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895 ст.

Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Мать: Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 11об
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
12.06.1896 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: Воспаление мозга | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 403 - Актовые записи о смерти еврейской си... Показать все

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