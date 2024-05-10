Полякова (Полякова) Шифра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения?.02.1900
Дата смерти14.05.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1900
Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1900 ст.
Причина смерти: «От неизвестной болезни» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 410 - Актовые записи о смерти евре... Показать все