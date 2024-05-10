Полякова (Полякова) Шифра Яковлевна ?.02.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова (Полякова) Шифра Яковлевна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

?.02.1900

Дата смерти

14.05.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1900

Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Мать: Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
14.05.1900 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От неизвестной болезни» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 410 - Актовые записи о смерти евре... Показать все

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