Поляков Шолем Яковлевич 02.09.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Шолем Яковлевич

Поляков Шолем Яковлевич

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

02.09.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1902 ст.

Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Мать: Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 414 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1902 год. Лист 3об-4
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.