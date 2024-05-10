Поляков Михаил (Мойша-Хаим) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1897 ст.
Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 13об
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
С 15.05.1916 ст.
Род войск: Пехота. 13-й пехотный Белозерский полк | Воинское звание: Рядовой | Призван в действующую армию новобранцем. | Головин Н.Н. Россия в Первой мировой войне | Москва: Вече, 2014. - 544 с. | ст... Показать все
Военная служба
По 18.06.1917 ст.
Конюхи, Тернопільська область
Род войск: Пехота. 13-й пехотный Белозерский полк | Воинское звание: Рядовой | Получил ранение в Зборовском сражении 11-й русской армии и выбыл в дивизионный лазарет 4 пехотной дивизии.
Смерть
Неизвестно