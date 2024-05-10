Поляков Тевья Яковлевич 17.12.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляков Тевья Яковлевич

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

17.12.1893 ст.

Дата смерти

05.01.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1893 ст.

Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Мать: Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 93об
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
05.01.1894 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «От поноса» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти еврейской синагог... Показать все

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