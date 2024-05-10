Поляков Тевья Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1893 ст.
Дата смерти05.01.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1893 ст.
Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 93об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1894 ст.
Причина смерти: «От поноса» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 394 - Актовые записи о смерти еврейской синагог... Показать все