(Полякова) Авигайль-Голда Яковлевна 12.02.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Полякова) Авигайль-Голда Яковлевна

Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

12.02.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1890 ст.

Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Мать: Полякова (Лахманская) Рахиль (Рахиль-Лея) Шолемовна

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 3об-4
Смерть
Неизвестно

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