(Полякова) Авигайль-Голда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1890 ст.
Отец: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 181 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1890 год. Лист 3об-4
Смерть
Неизвестно