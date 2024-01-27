Савельев Василий Петрович
Место рожденияЕлисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1874
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Савельев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция, Зарушатский участок, Ново-Черкасская волость
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Петров Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Савельев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Макарова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Юнкин Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1911
Сын: Савельев Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Самарин Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Самарина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна
Турция Карс Ольшанка
Бракосочетание
Неизвестно
примерно Турция Карс Ольшанка
Работа или профессия
Неизвестно
Кисловодск
Плотник
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1940
с.Ольшанка