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Савельев Василий Петрович

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Место рождения

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Мать: Савельева Афросинья

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Савельев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция, Зарушатский участок, Ново-Черкасская волость
Рождение ребёнка
1892

Сын: Савельев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Петров Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1898

Сын: Савельев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1900

Сын: Савельев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Макарова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Юнкин Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1911

Сын: Савельев Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Самарин Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Самарина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Настасья Поликарповна

примерно Турция Карс Ольшанка
Работа или профессия
Неизвестно
Кисловодск
Плотник
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1940
с.Ольшанка
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