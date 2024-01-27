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Савельев Пётр Васильевич

Место рождения

Турция Карс Ольшанка?

Дата рождения

1898

Дата смерти

12.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Савельев Василий Петрович

Мать: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Полина Петровна

Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна

Россия, г. Донбас
Рождение ребёнка
1925

Сын: Савельев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна

Россия Ростовская обл Ольшанка
Рождение ребёнка
15.06.1927

Дочь: Неподоба Анастасия Надя Петровна

Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Савельев Николай Петрович

Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна

Россия Ростовская обл Ольшанка
Рождение ребёнка
15.10.1933

Дочь: Гончарова Мария Петровна

Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна

Смерть
12.09.1942
Россия на фронте
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