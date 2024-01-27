Савельев Пётр Васильевич
Место рожденияТурция Карс Ольшанка?
Дата рождения1898
Дата смерти12.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Полина Петровна
Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна
Россия, г. Донбас
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна
Россия Ростовская обл Ольшанка
Рождение ребёнка
15.06.1927
Дочь: Неподоба Анастасия Надя Петровна
Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Савельев Николай Петрович
Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна
Россия Ростовская обл Ольшанка
Рождение ребёнка
15.10.1933
Дочь: Гончарова Мария Петровна
Мать ребёнка: Савельева Прасковья Михайловна
Смерть
12.09.1942
Россия на фронте