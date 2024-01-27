Макарова (Савельева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Савельева) Мария Васильевна

Место рождения

Турция Карс Ольшанка?

Дата рождения

1907

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Около 1900 г.р.
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Дети

Около 1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Савельев Василий Петрович

Мать: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Макаров Яков

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Яков

село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Горячеводский, Кисловодск, Ставропольский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Яков

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1966
Россия Пятигорск
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