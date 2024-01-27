Макарова (Савельева) Мария Васильевна
Место рожденияТурция Карс Ольшанка?
Дата рождения1907
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Макаров Яков
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Яков
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Горячеводский, Кисловодск, Ставропольский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Яков
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1966
Россия Пятигорск