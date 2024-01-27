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Савельев Павел Васильевич

Место рождения

Турция, Зарушатский участок, Ново-Черкасская волость

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

23.05.1916

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Савельев Василий Петрович

Мать: Савельева Настасья Поликарповна

Турция, Зарушатский участок, Ново-Черкасская волость
Ранение
23.05.1915
10-й Заамурский пограничный пехотный полк
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Смерть
23.05.1916
Австрия
Ранен/контужен
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