Савельев Павел Васильевич
Место рожденияТурция, Зарушатский участок, Ново-Черкасская волость
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти23.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Турция, Зарушатский участок, Ново-Черкасская волость
Ранение
23.05.1915
10-й Заамурский пограничный пехотный полк
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Смерть
23.05.1916
Австрия
Ранен/контужен