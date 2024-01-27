Савельев Иван Васильевич
Место рожденияТурция Карс Ольшанка
Дата рождения1892
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Турция Карс Ольшанка
Бракосочетание
1911
Жена: Савельева Анна Сергеевна
Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
1912
Сын: Савельев Василий Иванович
Мать ребёнка: Савельева Анна Сергеевна
Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
10.09.1920
Дочь: Ильина Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Савельева Анна Сергеевна
Село Ольшанка, Карская область, Зарушатский участок, Турция
Иммиграция
Около 1920
Из Турции Ольшанка в село Ольшанка Целинского района
Место жительства
С 1921 по 1944
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тонковид Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Савельева Анна Сергеевна
Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Рождение ребёнка
30.10.1930
Дочь: Гривцова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Савельева Анна Сергеевна
Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Место жительства
1944
из Ольшанки Целинского района в село Юца, Ставропольский край
Смерть
1970
Россия, Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, село Юца