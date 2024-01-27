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Савельев Иван Васильевич

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Место рождения

Турция Карс Ольшанка

Дата рождения

1892

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Савельев Василий Петрович

Мать: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка
Бракосочетание
1911

Жена: Савельева Анна Сергеевна

Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
1912

Сын: Савельев Василий Иванович

Мать ребёнка: Савельева Анна Сергеевна

Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
10.09.1920

Дочь: Ильина Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Савельева Анна Сергеевна

Село Ольшанка, Карская область, Зарушатский участок, Турция
Иммиграция
Около 1920
Из Турции Ольшанка в село Ольшанка Целинского района
Место жительства
С 1921 по 1944
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тонковид Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Савельева Анна Сергеевна

Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Рождение ребёнка
30.10.1930

Дочь: Гривцова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Савельева Анна Сергеевна

Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Место жительства
1944
из Ольшанки Целинского района в село Юца, Ставропольский край
Смерть
1970
Россия, Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, село Юца
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