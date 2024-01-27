Савельева (Шапошникоа) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Шапошникоа) Анна Сергеевна

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Место рождения

Турция Карс Дубовка

Дата рождения

1892

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шапошников Сергей Илларионович Ларионович

Мать: Шапошникова Матрена Гавриловна

Турция Карс Дубовка
Бракосочетание
1911

Муж: Савельев Иван Васильевич

Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
1912

Сын: Савельев Василий Иванович

Отец ребёнка: Савельев Иван Васильевич

Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
10.09.1920

Дочь: Ильина Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Васильевич

Село Ольшанка, Карская область, Зарушатский участок, Турция
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тонковид Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Васильевич

Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Рождение ребёнка
30.10.1930

Дочь: Гривцова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Савельев Иван Васильевич

Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Смерть
1962
Россия, Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, село Юца
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