Савельева (Шапошникоа) Анна Сергеевна
Место рожденияТурция Карс Дубовка
Дата рождения1892
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Турция Карс Дубовка
Бракосочетание
1911
Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
1912
Сын: Савельев Василий Иванович
Отец ребёнка: Савельев Иван Васильевич
Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
10.09.1920
Дочь: Ильина Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван Васильевич
Село Ольшанка, Карская область, Зарушатский участок, Турция
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тонковид Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван Васильевич
Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Рождение ребёнка
30.10.1930
Дочь: Гривцова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Савельев Иван Васильевич
Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Смерть
1962
Россия, Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, село Юца