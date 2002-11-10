Гривцова (Савельева) Анна Ивановна
Место рожденияРоссия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Дата рождения30.10.1930
Дата смерти10.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930
Отец: Савельев Иван Васильевич
Мать: Савельева Анна Сергеевна
Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Бракосочетание
28.03.1954
Россия Ставропольский кр станица Незлобная
Рождение ребёнка
06.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гривцов Василий Иванович
Россия Ставропольский кр станица Незлобная
Рождение ребёнка
31.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гривцов Василий Иванович
Россия Ставропольский кр станица Незлобная
Смерть
10.11.2002
Россия Ставропольский кр станица Незлобная