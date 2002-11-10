Гривцова (Савельева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гривцова (Савельева) Анна Ивановна

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Место рождения

Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка

Дата рождения

30.10.1930

Дата смерти

10.11.2002

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1930

Отец: Савельев Иван Васильевич

Мать: Савельева Анна Сергеевна

Россия Ростоская обл Целинский р-н с Ольшанка
Бракосочетание
28.03.1954

Муж: Гривцов Василий Иванович

Россия Ставропольский кр станица Незлобная
Рождение ребёнка
06.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гривцов Василий Иванович

Россия Ставропольский кр станица Незлобная
Рождение ребёнка
31.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гривцов Василий Иванович

Россия Ставропольский кр станица Незлобная
Смерть
10.11.2002
Россия Ставропольский кр станица Незлобная
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