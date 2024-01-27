Петров (Савельева) Аграфена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Савельева) Аграфена Васильевна

Место рождения

Турция Карс Ольшанка?

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Савельев Василий Петрович

Мать: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Зелинская Анатасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Петров Тимофей Ефимович

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1918

Сын: Петров Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Петров Тимофей Ефимович

Турция Карс Ольшанка?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Тимофей Ефимович

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Смерть
Неизвестно
Уфа?
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