Петров (Савельева) Аграфена Васильевна
Место рожденияТурция Карс Ольшанка?
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Зелинская Анатасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Петров Тимофей Ефимович
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Петров Тимофей Ефимович
Турция Карс Ольшанка?
Бракосочетание
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
Уфа?