Савельева Афросинья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Савельев Василий Петрович
Отец ребёнка: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно