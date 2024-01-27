Савельева Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Афросинья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1865

Сын: Савельев Никита Петрович

Отец ребёнка: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Савельев Семен Петрович

Отец ребёнка: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Савельев Василий Петрович

Отец ребёнка: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Смерть
Неизвестно
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