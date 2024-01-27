Самодурова (Савельева) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодурова (Савельева) Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев (бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Мать: Савельева Афросинья

Рождение ребёнка
15.10.1907

Сын: Самодуров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Самодуров Василий Андреевич

Село Ольшанка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Михайлова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Самодуров Василий Андреевич

Турция Карс Ольшанка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самодуров Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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