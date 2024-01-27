Самодурова (Савельева) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1907
Сын: Самодуров Иван Васильевич
Отец ребёнка: Самодуров Василий Андреевич
Село Ольшанка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Михайлова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Самодуров Василий Андреевич
Турция Карс Ольшанка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия