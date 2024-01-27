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Самодуров Василий Андреевич

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Самодуров Андрей Михайлович

Мать: Самодурова Авдотья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
15.10.1907

Сын: Самодуров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Самодурова Прасковья Петровна

Село Ольшанка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Михайлова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Самодурова Прасковья Петровна

Турция Карс Ольшанка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самодурова Прасковья Петровна

Смерть
Неизвестно
с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия
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