Самодуров Василий Андреевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: Самодуров Андрей Михайлович
Мать: Самодурова Авдотья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
15.10.1907
Сын: Самодуров Иван Васильевич
Мать ребёнка: Самодурова Прасковья Петровна
Село Ольшанка, Карсская область, Турция
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Михайлова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Самодурова Прасковья Петровна
Турция Карс Ольшанка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Васильевка, Целинский район, Ростовская область, Россия